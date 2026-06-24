×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adıyaman'da baraj taştı: İş yerleri ve yürüyüş yolları su altında kaldı! Vatandaşlara uyarı

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Kahta#Atatürk Barajı Göleti
Adıyamanda baraj taştı: İş yerleri ve yürüyüş yolları su altında kaldı Vatandaşlara uyarı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 11:10

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Atatürk Barajı Göleti'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu yürüyüş yolları, araç park alanları ve 2 restoran su altında kaldı. Vatandaşlara, baraj çevresinde dikkatli olunması ve kapatılan alanlara girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu.

Haberin Devamı

Bu yıl yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile barajlarda doluluk oranı kritik seviyelere ulaştı. Açılan kapakların da etkisiyle Atatürk Barajı Göleti'nde su seviyesi hızla yükseldi. Taşan su, nedeniyle yürüyüş yolları, araç park alanları ve 2 restoran su altında kaldı. Kapatılan alana gelen bazı kişiler, cep telefonlarıyla görüntü alarak yaşanan durumu kayda aldı. Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerini artırdıklarını ve su seviyesindeki değişimin anlık olarak takip edildiğini açıkladı. Ayrıca vatandaşlara, baraj çevresinde dikkatli olunması ve kapatılan alanlara girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu.

Gözden KaçmasınSıcak hava dalgası Türkiyeye gelir mi Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladıSıcak hava dalgası Türkiye'ye gelir mi? Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman#Kahta#Atatürk Barajı Göleti

BAKMADAN GEÇME!