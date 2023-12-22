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Adıyaman'da askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi: 3 yaralı

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#Adıyaman#Kaza#Askeri Araç
Adıyamanda askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 11:11

Adıyaman'da, kontrolden çıkarak devrilen zırhlı araçtaki 3 uzman çavuş yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Kömür beldesinde meydana geldi. Kırsal alanda devriye görevi sırasında sürücü öğrenilemeyen 'Kirpi' olarak tabir edilen askerleri taşıyan zırhlı araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan uzman çavuşlar Mehmet D.(29), Emir Can K.(29) ve Ramazan E. (25) yaralandı. Yaralı askerler, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#Adıyaman#Kaza#Askeri Araç

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