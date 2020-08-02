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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 02.08.2020 - 01:07,Son Güncelleme:

Adıyaman'da araçlar birbirine girdi! 8 kişi yaralandı

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Adıyaman'da araçlar birbirine girdi! 8 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Alişar köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Varılmaz yönetimindeki 44 NA 210 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kadir Tekin'in kullandığı 53 AK 512 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ümit Erdin, Meltem Erdin, Muhammed Yusuf Erdin, Işıl Fatma Erdin, Ece Hanım Tekin ve Güngör Tekin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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