Adıyaman'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Yeni Mahalle’de bulunan ve ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 5 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımı kararlaştırıldı. Çevrede alınan önlemlerin ardından ekiplerin iş makinesiyle yıkımını gerçekleştirdiği bina, aniden çöktü.

Çevrede korkuya yol açan binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.