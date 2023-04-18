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Adıyaman'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

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#Adıyaman#Deprem#Hasarlı Bina
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 10:36

Adıyaman'da, ağır hasarlı 5 katlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çevrede korkuya yol açan binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Yeni Mahalle’de bulunan ve ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 5 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımı kararlaştırıldı. Çevrede alınan önlemlerin ardından ekiplerin iş makinesiyle yıkımını gerçekleştirdiği bina, aniden çöktü.

Adıyamanda ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü


Çevrede korkuya yol açan binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adıyamanda ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

Adıyamanda ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

 

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#Adıyaman#Deprem#Hasarlı Bina

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