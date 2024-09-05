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Adıyaman'da acı olay: Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü

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#Adıyaman#Kalp Krizi#Sürücü
Adıyamanda acı olay: Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 14:53

Adıyaman'da, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip elektrik direğine çarpan Kadir Çoban (45), hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde, Kahta ilçesi Ortanca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hastanede temizlik personeli olarak çalışan Kadir Çoban, 02 ACU 744 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarptı.

Adıyamanda acı olay: Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Kadir Çoban'ı, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Çoban'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Adıyamanda acı olay: Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü

Adıyamanda acı olay: Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü

Adıyamanda acı olay: Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü

Adıyamanda acı olay: Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü

 

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#Adıyaman#Kalp Krizi#Sürücü

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