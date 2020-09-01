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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 13:02 | Son Güncelleme:

Adıyaman’da 842 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı

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Adıyaman’da 842 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı
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ADIYAMAN’da jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 842 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbar üzerine Kuşakkaya köyünde bir bahçeye operasyon düzenledi. Operasyonda 842 kök kenevir ele geçirildi. Kenevire el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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