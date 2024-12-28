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Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuğa saldıran köpek kuduz çıktı! Bir köy 6 ay karantinaya alındı

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#Adıyaman#Besni#Kuduz
Adıyamanda 7 yaşındaki çocuğa saldıran köpek kuduz çıktı Bir köy 6 ay karantinaya alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 15:30

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Toklu Köyü'nde 7 yaşındaki çocuğa saldıran köpekte kuduza rastlanması üzerine bir köy 6 ay karantinaya alındı.

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Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Toklu Köyü'nde 7 yaşındaki Ahmet Uçar'a 25 Aralık'ta saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı. 6 ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti.

Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Okuldan dönen Ahmet Uçar, 25 Aralık'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan çocuk Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki çocuğun tedavisi burada sürüyor.

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#Adıyaman#Besni#Kuduz

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