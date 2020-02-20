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Gündem
AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 17:29,Son Güncelleme:/

Adıyaman'da 58 öğrenci hastanelik oldu

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Adıyaman'da 58 öğrenci hastanelik oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Göçeri İlkokulu ve Eskitaş Ortaokulu'nun öğrencilerinden bazıları yedikleri tavuk yemeğinin ardından, rahatsızlandı.

Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti bulunan 58 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Göçeri ve Kahta Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin durumu iyi. En kısa zamanda taburcu edilmesini bekliyoruz." dedi.

 

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