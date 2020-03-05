Adıyaman'da 40 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğle arasında dışarıdan yemek yedi. Bir süre sonra öğrencilerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görülmeye başlandı. Öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 40 öğrenci, okula çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Öğrencilerin neden zehirlendiklerinin tespiti için çalışma başladı.