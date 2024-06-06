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Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Son Depremler#Adıyaman
Adıyamanda 4.2 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 13:56

AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13:47'de gerçekleşen depremin derinliği 11.24 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Adıyaman'daki depremi CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi. Ersoy, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

ARKASINDAN DEPREM GELİR DEMEK ÇOK ZOR

Adıyaman'daki depremin artçı olduğunu düşünüyorum. Hatay'da da bir gün önce deprem olmuştu. Bizde iki günde bir, 4'ü geçen depremler oluyor. İnsanlar bunları hissettikleri için biraz korkabiliyorlar. Arkasından deprem gelir veya gelmez demek çok zor. Bu depremleri biz normal karşılıyoruz.

Adıyamanda 4.2 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Son Depremler#Adıyaman

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