Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13:47'de gerçekleşen depremin derinliği 11.24 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Adıyaman'daki depremi CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi. Ersoy, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

ARKASINDAN DEPREM GELİR DEMEK ÇOK ZOR

Adıyaman'daki depremin artçı olduğunu düşünüyorum. Hatay'da da bir gün önce deprem olmuştu. Bizde iki günde bir, 4'ü geçen depremler oluyor. İnsanlar bunları hissettikleri için biraz korkabiliyorlar. Arkasından deprem gelir veya gelmez demek çok zor. Bu depremleri biz normal karşılıyoruz.