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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 14:28 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da 357 parça tarihi esere 3 gözaltı

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Adıyaman'da 357 parça tarihi esere 3 gözaltı
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ADIYAMAN'da, jandarma otomobilde yaptığı aramada 357 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine Battalhöyük köyü yakınlarında plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Yapılan aramada vazo, yüzük, kolye ucu, metal obje ve sikke olmak üzere 357 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, otomobilde bulunan M.E.İ., Y.G.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

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