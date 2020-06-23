Adıyaman’da 3 motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı

Kent merkezindeki 3 farklı adreste motosiklet çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Yapılan araştırmada, motosikletleri çalanların, O.Y. ile D.E.E. olduğu ve Kahta'da yaşadıkları belirlendi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan O.Y. ve D.E.E., adliyeye sevk edildi.