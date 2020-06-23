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Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 14:09,Son Güncelleme:

Adıyaman’da 3 motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı

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Adıyaman’da 3 motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı
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ADIYAMAN’da, farklı adreslerden 3 motosiklet çalan O.Y. ve D.E.E., polis operasyonuyla yakalandı.

Kent merkezindeki 3 farklı adreste motosiklet çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Yapılan araştırmada, motosikletleri çalanların, O.Y. ile D.E.E. olduğu ve Kahta'da yaşadıkları belirlendi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan O.Y. ve D.E.E., adliyeye sevk edildi.

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