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Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Adıyaman'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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ADIYAMAN'da 3 kişi, hırsızlık için girdikleri iddia edilen evde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Doğan'a ait eve kimse olmadığı sırada giren 3 kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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