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Adıyaman'da 3 çocuğunun gözü önünde eşini katletti

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#Adıyaman#Polis#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 09:18

Adıyaman'da, Ekrem Daşcan (36), 3 çocuk annesi eşi Merve Daşcan'ı (25) silahla vurup öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Korkunç olay sırasında evde bulunan ailenin 1, 4 ve 7 yaşındaki çocukları polis gözetimi altına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan evlerinde oturan Merve Daşcan (25), ile eşi Ekrem Daşcan (36), arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası cinnet getiren Ekrem Daşcan, eline aldığı tabancayla eşini kovaladı. Eşini evlerinin giriş kısmında yakalayan Ekrem Daşcan, Merve Daşcan'ı vurdu.

VAHŞETİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE YAPTI

Eşini öldüren Ekrem Daşcan daha sonra aynı tabancayla eşinin cenazesi başında yaşamına son verdi. Silah sesleri ve evde bulunan 1, 4 ve 7 yaşındaki çocukların çığlık seslerini duyan vatandaşlar, olay yerine koşarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Merve ve Ekrem Daşcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Adıyamanda 3 çocuğunun gözü önünde eşini katletti

Polis ekipleri ile olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Merve ve Ekrem Daşcan'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan yaşanılan vahşete şahit olan çocuklar ise polis ekiplerince alınarak olay yerinden götürüldü.

Adıyamanda 3 çocuğunun gözü önünde eşini katletti

Polis ekipleri yaşanılan olay sonrası Merve ve Ekrem Daşcan'ın ailelerinin bir birine saldırmaması ve olumsuzlukların olmaması için morgda güvenlik önlemleri aldı.

Adıyamanda 3 çocuğunun gözü önünde eşini katletti

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Adıyaman#Polis#Cinayet

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