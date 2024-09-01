Adıyaman'da 3 çocuğunun gözü önünde eşini katletti

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan evlerinde oturan Merve Daşcan (25), ile eşi Ekrem Daşcan (36), arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası cinnet getiren Ekrem Daşcan, eline aldığı tabancayla eşini kovaladı. Eşini evlerinin giriş kısmında yakalayan Ekrem Daşcan, Merve Daşcan'ı vurdu.

VAHŞETİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE YAPTI

Eşini öldüren Ekrem Daşcan daha sonra aynı tabancayla eşinin cenazesi başında yaşamına son verdi. Silah sesleri ve evde bulunan 1, 4 ve 7 yaşındaki çocukların çığlık seslerini duyan vatandaşlar, olay yerine koşarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Merve ve Ekrem Daşcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis ekipleri ile olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Merve ve Ekrem Daşcan'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan yaşanılan vahşete şahit olan çocuklar ise polis ekiplerince alınarak olay yerinden götürüldü.

Polis ekipleri yaşanılan olay sonrası Merve ve Ekrem Daşcan'ın ailelerinin bir birine saldırmaması ve olumsuzlukların olmaması için morgda güvenlik önlemleri aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.