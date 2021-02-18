Adıyaman'da 27 yerde ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 9 köy yolu ve 18 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün geceden bu yana kar etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Kahta, Sincik ve Gerger ilçelerine bağlı 9 köy ile 18 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Bu arada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kahta-Siverek kara yolu ulaşıma kapandı.

Erikdere köyü yol ayrımı civarındaki kar ve buzlanma nedeniyle her iki istikamet de ulaşıma kapatıldı. Buzlanma nedeniyle hasarlı zincirleme trafik kazaları meydana geldi.