MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da 27 yerde ulaşım sağlanamıyor
GeriGündem Adıyaman'da 27 yerde ulaşım sağlanamıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da 27 yerde ulaşım sağlanamıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da 27 yerde ulaşım sağlanamıyor
Abone Olgoogle-news

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 27 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 9 köy yolu ve 18 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün geceden bu yana kar etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Kahta, Sincik ve Gerger ilçelerine bağlı 9 köy ile 18 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Bu arada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kahta-Siverek kara yolu ulaşıma kapandı.

Erikdere köyü yol ayrımı civarındaki kar ve buzlanma nedeniyle her iki istikamet de ulaşıma kapatıldı. Buzlanma nedeniyle hasarlı zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi