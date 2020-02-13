Adıyaman'da 204 yerleşim biriminin yolu kardan kapalı

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken merkeze bağlı 45, Besni'ye bağlı 13, Çelikhan'a bağlı 20, Gerger'e bağlı 39, Gölbaşı'na bağlı 16, Kahta'ya bağlı 42, Samsat'a bağlı 3, Sincik'e bağlı 21 ve Tut ilçesine bağlı 5 olmak üzere toplam 204 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare ekipleri ise 36 ekip ile yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.