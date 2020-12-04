Adıyaman'da 2 köy ve bir belde karantinaya alındı

Harmanlı beldesi ile Çakmak ve Kalemkaş köylerinde koronavirüs vakalarında artış tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 2 köy ile beldenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Belde ve köylerin giriş-çıkışları, jandarma ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı.



Harmanlı Belde Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci, vatandaşların bu süreçte kurallara uymasını ve karantina boyunca evlerinden çıkmamalarını istedi.