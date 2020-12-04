MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da 2 köy ve bir belde karantinaya alındı
GeriGündem Adıyaman'da 2 köy ve bir belde karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 10:42 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da 2 köy ve bir belde karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da 2 köy ve bir belde karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde Çakmak ve Kalemkaş köyleri ile Harmanlı beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adıyamanda 2 köy ve bir belde karantinaya alındı
Harmanlı beldesi ile Çakmak ve Kalemkaş köylerinde koronavirüs vakalarında artış tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 2 köy ile beldenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Belde ve köylerin giriş-çıkışları, jandarma ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı.

Harmanlı Belde Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci, vatandaşların bu süreçte kurallara uymasını ve karantina boyunca evlerinden çıkmamalarını istedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle