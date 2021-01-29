MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
GeriGündem Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Selim SONKAYA- Mustafa ÖNDOĞAN- Murat KURT/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezi ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent beyaz örtüye bürünürken, trafikte bazı araçlar, yollarda ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri, zincirsiz yola çıkılmasına izin vermedi. Kent merkezi ve ilçelerde kar yağışının ardından belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışına en çok sevinen ise çocuklar oldu. Sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayarak eğlendi.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 38, Besni'de 12, Çelikhan'da 20, Gölbaşı'nda 18, Kahta'da 6, Sincik'te 17 ve Tut ilçesinde 5 olmak üzere toplam 116 köy ile 145 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile yolların açılması için çalışma başlattı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle