Adıyaman'da 1 köy, karantinaya alındı

Dörtyol köyünde bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması ve vaka sayılarındaki artış üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 14 gün süreyle karantina kararı alındı. Köyün giriş ve çıkışları, jandarma ekipleri tarafından kontrol amaçlı kapatıldı. Ekipler, karantinadaki köyde dışarı çıkılmaması yönünde araçlardan uyarı anonsları yaptı.