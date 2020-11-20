MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman İHD başkanı gözaltına alındı
GeriGündem Adıyaman İHD başkanı gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 11:51 | Son Güncelleme:

Adıyaman İHD başkanı gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman İHD başkanı gözaltına alındı
Abone Olgoogle-news

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DTK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adıyaman Barosu avukatlarından İnsan Hakları Derneği (İHD) Adıyaman Şube Başkanı Bülent Temel, gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sözde yasama organı DTK’da delege oldukları, yapı adına eylem ve faaliyette bulundukları gerekçesiyle bazı şüpheliler için gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında bulunan İHD Adıyaman Şube Başkanı avukat Bülent Temel, sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle