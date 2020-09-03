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Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 13:08 |  Son Güncelleme:

Adıyaman Gölbaşı’nda 1 köy karantinaya alındı

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Adıyaman Gölbaşı’nda 1 köy karantinaya alındı
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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyü, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Ozan köyünde, koronavirüs vakalarında artış görüldü. Köy, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 Eylül'den itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kararı, belediye tarafından yapılan uyarı anonslarıyla halka duyuruldu. Güvenlik güçleri tarafından köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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