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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 18.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Adını taşıdığı dedesini döve döve öldürdü

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Adını taşıdığı dedesini döve döve öldürdü

İstanbul Beykoz’da 92 yaşındaki Recep Akyol, evi dağıtmaması konusunda uyardığı 31 yaşındaki torunu Recep Akyol tarafından dövülerek öldürüldü.

Recep Akyol ile adaşı olan torunu Beykoz Ortaçeşme Mahallesi, Berk Sokak’taki evlerinde birlikte yaşıyordu. Recep Akyol 9 Nisan günü torununu evi dağıtmaması için sert bir dille uyardı. Torun da dedesine saldırdı. Başından darbe alan yaşlı adam yere düşerek baygınlık geçirdi. Komşular tarafından hastaneye kaldırılan Recep Akyol dün hayatını kaybetti.

Adını taşıdığı dedesini döve döve öldürdü

EVDEKİ GİZEMLİ TOZ

Polis evde yaptığı aramada, yaklaşık bir kilo toz madde buldu. Torun Akyol, bulunan toz maddenin kendisinin yaptığı uyuşturucu madde olduğunu öne sürerken, toz madde incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Torun Recep Akyol çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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