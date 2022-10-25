Adını ilk kez duydu

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Baba Salahaldin Alomar, işitme engeli nedeniyle agresif tavırlar sergileyen ve sürekli ağlayan çocuklarının tedavisi için Dünya Doktorları Derneği’ne başvurdu. Dernek üyeleri ameliyatla kulak içerisine yerleştirilecek ‘koklear implant’ (biyonik kulak) cihazını 6 bin 500 Euro’ya temin etti. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. İbrahim Çukurova, Doç. Dr. Gül Caner Mercan ve Doç. Dr. İlker Burak Arslan’dan oluşan ekip, 15 Eylül’de Aslan’ın iç kulak ameliyatını gerçekleştirip implantı taktı.

HEYECANLA ANNESİNE SARILDI

Alsancak Semt Polikliniği’nde dün cihazın kulak arkasında duran kısmı da takıldı. Hastanede uzman, minik Aslan’a ismiyle seslendi. İlk kez bir ses duyan Aslan, heyecanla annesine sarıldı. O anlarda baba Salahaldin Alomar ve eşi Hanadi Halabiye gözyaşlarını tutamadı.