‘Adımı kirli ağızlarına bir daha almasınlar’

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Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu yaptığı açıklamada, “Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. Bana değilse de Nagihan Hanım’a acıyın lütfen” ifadelerini kullandı. Garipoğlu’nun sözleri üzerine, Münevver Karabulut’un annesi Nagihan Karabulut Hürriyet’e açıklama yaptı.

Nagihan Karabulut, “Kendisine soruyorum, oğlu kızımı canlı canlı testereyle keserken bana acıdı mı? Bu caniyi 197 gün boyunca saklayıp, adalete teslim etmezken, kendisi bana acıdı mı? Kan gölüne dönen evi temizleyip, kızımın kafasını kestikleri testereyi saklarken bana acıdı mı? Mahkeme kendisini bundan mahkûm ederken bana acıdı mı? Kanlı kanepede çocuklarıyla birlikte mutlu aile pozları verirken, kahkaha atarken bana acıdı mı? Şimdi çıkıp yaptıkları pisliğe rağmen kendilerini mağdur duruma düşürmeye çalışıyorlar. Benim adımı bir daha o kirli ağızlarına almasınlar” dedi.