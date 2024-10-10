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‘Adımı kirli ağızlarına bir daha almasınlar’

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#Münevver Karabulut#Cem Garipoğlu#Nagihan Karabulut
‘Adımı kirli ağızlarına bir daha almasınlar’
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 07:00

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarı açılarak feth-i kabir işlemi yapıldı, Adli Tıp mezardan alınan kemiklerin Cem Garipoğlu’na ait olduğunu açıkladı.

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Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu yaptığı açıklamada, “Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. Bana değilse de Nagihan Hanım’a acıyın lütfen” ifadelerini kullandı. Garipoğlu’nun sözleri üzerine, Münevver Karabulut’un annesi Nagihan Karabulut Hürriyet’e açıklama yaptı.

Nagihan Karabulut, “Kendisine soruyorum, oğlu kızımı canlı canlı testereyle keserken bana acıdı mı? Bu caniyi 197 gün boyunca saklayıp, adalete teslim etmezken, kendisi bana acıdı mı? Kan gölüne dönen evi temizleyip, kızımın kafasını kestikleri testereyi saklarken bana acıdı mı? Mahkeme kendisini bundan mahkûm ederken bana acıdı mı? Kanlı kanepede çocuklarıyla birlikte mutlu aile pozları verirken, kahkaha atarken bana acıdı mı? Şimdi çıkıp yaptıkları pisliğe rağmen kendilerini mağdur duruma düşürmeye çalışıyorlar. Benim adımı bir daha o kirli ağızlarına almasınlar” dedi.

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#Münevver Karabulut#Cem Garipoğlu#Nagihan Karabulut

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