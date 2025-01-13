Adım Zeytin

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20 Aralık günü Nijerya’dan İstanbul Havalimanı’na giriş yapan ve aktarmalı olarak Bangkok’a gitmesi planlanan kargo uçağında denetim yapan gümrük görevlileri, beyanlara aykırı olarak gözüken bir ürün tespit etti. Özel olarak yapılmış kafes tipi kutuyu açan görevliler tarafından bulunan yavru goril, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. ‘Gorilla Gorilla’ cinsi yavru gorile sahip çıkan Tarım ve Orman Bakanlığı, isim verilmesi için sosyal medya platformunda anket başlattı. Anketin sonucuna göre yavru gorilin adı ‘Zeytin’ oldu. Polonezköy Zoopark hayvanat bahçesine konulan Zeytin süt, sebze, meyve, kuru yemiş ile sağlıklı bir şekilde besleniyor.

DÜNYA’DA SAYILARI SADECE 400

Sütü çok seven 5 aylık ‘Zeytin’ şartlar uygun olursa anavatanına gönderilecek, uygun olmazsa Türkiye’de kalacak.