Adım sayma tempoyu yakala... 3 dakika yavaş, 3 dakika yavaş

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JAPONLAR geliştirdikleri yeni bir yürüyüş tekniği ile günde on bin adım efsanesine darbe vurdu. ‘Interval yürüyüş’ adı verdikleri bu teknikte 3 dakika yavaş yürüdükten sonra 3 dakika boyunca sanki bir toplantıya yetişmeye çalışıyormuş gibi hızlı yürünüyor. Bu hızı uzmanlar şöyle tarif ediyor: Şarkı söyleyemeyecek kadar hızlı, konuşabilecek kadar yavaş. Ardından tekrar 3 dakika yavaşlıyorsunuz ve bunu 30 dakika tekrar ediyorsunuz. Uzmanlar bu aralıklı yürüyüş tekniği ile günde yarım saat yürüyüş yapmanın, 10 bin adıma kıyasla tansiyonu azaltmada 4 kat, inme riskini düşürmede ise yüzde 40 daha etkili olduğunu belirtiyor. Uzmanlar bu tekniği Hürriyet’e değerlendirdi.

‘KALP VE ZAMAN DOSTU’

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Akın Torun: Ne kadar adım atarsak o kadar iyi fakat burada asıl odak sadece adım sayısı mı? Vücutta basit bir mantık var. Kullanılmayan organ körelir, kullanılan organ gelişir. Kalp de böyle. Ama adım sayısı tek başına yetmiyor. Biraz tempo lazım. Yani biraz nefes daralacak bir çarpıntı olacak. Bu bizim kalbimize ve akciğerimize geliş emrimiz. O nedenle bizim kardiyologlar olarak tavsiyemiz interval egzersizleri. Nedir interval? Tempoyu yükleyip nabzı yükseltip sonrasında aktif bir dinlenmeyle düşürmek ve sonra bunu tekrarlamak. Doğru tempoda olup olmadığınızı anlamak için konuşma testini kullanmayı unutmayın. Yürürken nefes nefese kalmıyor olmanız lazım, yanınızdakilerle konuşabiliyor ama şarkı söyleyemiyorsanız doğru tempodasınız demektir. Interval yürüyüş ve daha yoğun interval egzersizler gerçek bilimsel veriler ile desteklenen süper kalp dostu ve zaman açısından çok verimli yöntemlerdir. Hem sporcular için hem de normal vatandaşlar için kondisyon gelişimi ve kalp damar sağlığında bu yöntemi akılda tutmakta büyük fayda var.

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‘KİLO VERMEK İÇİN ETKİLİ’

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Bal: Yürüyüşe 1 saat zaman ayıramayacak veya daha genç bireyler 30 dakikalık interval yürümeyi tercih edebilir. Yaşı daha genç, hedefi kilo vermek, yağ yakmak olan ve zamanı kısıtlı bireylerde interval yürüyüş tabii ki daha hızlı sonuç verdiği için faydalı olabilir. Ancak yaşı ileri, eklem ağrıları ya da sorunları bulunan bireyler için interval yürüyüş dezavantajlı olabilmektedir. Bu bireylere de daha normal tempoda yürümek önerilmektedir.