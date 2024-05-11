Adım adım yeni randevu sistemi

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İşte yeni ‘onay’lı sistemi kullanma rehberi:

- 3 AYRI YOLLA RANDEVU: “MHRS’ye üç ayrı yolla erişim sağlanıyor. İnternetten MHRS yazıp kayıt yaptırarak, telefona indirilen MHRS aplikasyonu ile ya da ALO 182 numaralı çağrı hattı aranarak. İnternetten veya aplikasyon yardımı ile istenilen il, hastane, branş ve hekim yazılarak talepte bulunulabiliyor. Ya da vatandaşlar Alo 182 çağrı merkezini arayarak bağlandığı canlı operatöre isim, soyadı ve TC kimlik numarasını vererek randevu alabiliyor. İstenilen tarih boş değilse başka bir hastaneye yönlendirme yapılabiliyor. Kişi başka hastane istemiyorsa ileri tarihe istediği hastane, branş ve hekimden randevusunu oluşturabiliyor.

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- ONAY YA DA İPTAL ŞART: Örneğin kişi 15 Mayıs için randevu oluşturduysa telefona indirilen aplikasyon ya da internet üzerinden yapılan başvuru sonrası 14 Mayıs günü saat 20.00’ye kadar kendisine gelen bildirimle randevusunu onaylayacak ya da iptal edecek. Kişi 182 numaralı telefonu arayarak randevu aldıysa, yine 14 Mayıs günü saat 20.00’ye kadar telefonuna gelen mesaj ya da arama yoluyla randevusunu onaylayacak veya iptal edecek.

- HASTANEYE GİTMEZSE 15 GÜN RANDEVU YOK: Vatandaş randevusunu onayladıktan sonra hastaneye gitmezse 15 gün boyunca aynı branştan randevu oluşturamayacak ancak, isterse hastaneye ayakta başvuru yolu ile muayene talep edebilecek.

- TALEP BIRAKAN HASTAYA DÖNÜLECEK: Onaylı Randevu Sistemi, hastanelere, hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece, randevu sadakatsizliği sebebiyle şu an boş kalan kapasite hizmet bekleyen hastalar için kullanılabilecek. Boş kalan her bir randevuda, sistemden randevu alamayıp talep bırakmış hastalara ulaşılacak. Öncelik, talep bırakan hastalarda olacak.

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- 65 YAŞ ÜSTÜ VE KANSER HASTALARI MUAF: Yeni dönemde ayrıcalıklı iki grup olacak. Bunlardan ilki 65 yaş üstü olanlar, diğeri ise kanser hastaları. Bu iki gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisna tutulacak. 2023’TE

YÜZDE 30 RANDEVUYA GELMEDİ

Geçen yıl 160 milyon hastaya bakıldı. 23 milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gelmedi. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. Üç-dört saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin yüzde 30’u kullanılamadı.

‘SORUNU ÇÖZECEK’

Bakan Koca önceki gün yeni sistemi açıkladığı basın toplantısında, bu sistemin randevu sorununu çözeceğine inandığını söyledi.