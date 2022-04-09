Adım adım takip sonucu yakalandı! Tam bir suç makinesi çıktı

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Olay, 24 Mart Perşembe günü Suadiye Mahallesi Kuzu Sokak'ta meydana geldi. Polis ekipleri, 3 farklı otomobilden kelebek camı kırılarak çalınan 6 laptop ihbarları üzerine çalışma başlattı. Laptopların yaklaşık değerinin 60 bin lira olduğu öğrenilirken polis ekipleri sokak üzerindeki birçok kamera görüntüsünü titizlikle inceledi.

POLİS ŞÜPHELİNİN GÜZERGAHINI ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Polis, otomobille olay yerine gelen şüphelinin önce keşif yaptığını, içinde laptop alan otomobilleri hedef aldığını ve yaklaşık 1 saat geçmesinin ardından otomobillerin kelebek camını kırarak hırsızlık yaptığını tespit etti. Polis suçta kullanılan otomobilin kiralık olduğunu ve otomobili kiralayan kişinin Aylin D. ve onun eşinin ise Gökhan D. olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarından şüphelinin izlediği güzergahları adım adım takip eden polis ekipleri, şüphelinin 25 Mart Cuma günü benzinliğe girdiğini tespit etti.

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ŞÜPHELİNİN GPS RAPORLARI DA TEYİTLENDİ

Polis benzinliğin içindeki güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık yapan kişinin şüpheli Gökhan D. olduğunu belirledi. Ayrıca polis araç kiralama şirketinden şüphelinin hırsızlık yapılan sokaklarda aynı tarih ve saatte gezip dolaştığına dair GPS kayıtlarıyla da olayı teyit etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

38 suç kaydı olduğu tespit edilen Gökhan D. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Gökhan D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.