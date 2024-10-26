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Adım adım takip etti! Korkunç infaz: 12 kurşunla öldürdü

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#Konya#Bayram Çelmeli#Polis
Adım adım takip etti Korkunç infaz: 12 kurşunla öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 10:53

Konya'nın Seydişehir ilçesinde M.K., aralarında alacak meselesi nedeniyle bulunan dinlenme tesisi sahibi Bayram Çelmeli'yi (49) takip ettikten sonra 12 kurşunla öldürdü.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Seydişehir- Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.K., aralarında alacak meselesi bulunan Bayram Çelmeli'nin dinlenme tesisine gidip, görüştü. Çelmeli, görüşmenin ardından kardeşi R.Ç. ile otomobiline binip, Seydişehir kent merkezine gelmek için yola çıktı. İddiaya göre; otomobili ile 2 kardeşi takip eden M.K., Madenli Mahallesi yakınlarında Çelmeli'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu.

M.K., ardından araç içindeki Çelmeli'ye tabanca ile 12 el ateş edip, kaçtı. R.Ç.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelmeli, kurtarılamadı. Kaçan M.K. jandarma tarafından yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Konya#Bayram Çelmeli#Polis

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