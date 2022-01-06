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Adım adım takip etti, cebinden böyle çaldı!

#Hırsızlık#Takip#Arnavutköy

Arnavutköy'de sokakta yürüyen kadının cep telefonu, kendisini takip eden hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

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Olay, 3 Ocak Pazartesi günü Arnavutköy'de meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte bir telefon dükkanına giren Zübeyde Çiçek, burada bir süre vakit geçirdikten sonra evine gitmek üzere yola koyuldu. Çiçek, yürürken arkasından yaklaşan bir kadın, yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çaldı. Zübeyde Çelik'in montunun cebinde bulunan ve 12 bin lira değerinde olan cep telefonunu alan yankesici kadın daha sonra soğukkanlı bir şekilde caddede yürüyerek kayıplara karıştı. Tüm bu anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Adım adım takip etti, cebinden böyle çaldı



Cep telefonunu yankesici kadına kaptıran Zübeyde Çiçek, "Telefoncu dükkanına geri dönüp baktığımda telefonun orada olmadığını gördük. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını izleyince yankesici bir kadının sessizce arkamızdan yaklaşarak telefonu cebimden alarak kayıplara karıştığını gördük" dedi.

Çiçek, "Ben kıt kanaat imkanlarla çalışan biriyim. Bu hırsız kadını tanıyan bilen kim varsa lütfen bize bildirsin. Yüzünü asla unutmam bu kişinin. Saçını da değişse, estetik de yapsa ben o yüzü, ben o bakışı, o yürüyüşü asla unutmam. Bu işin peşini bırakmayacağım ve bu hırsızın yakalanarak gerekli cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğim. Hırsızlık yaptıktan sonra arkamdan iki kişi yürüyor o kişilerle de bir şey konuşuyor veya adres soruyor bilmiyorum onlara da seslenmek istiyorum bana ulaşsınlar lütfen. Benim bütün emeğim çalındı her şeyim oradaydı telefon gelmese dahi ben o kadını istiyorum cezasını çeksin ki kimsenin canı yanmasın. Ben bu saatten sonra telefonu değil en çok hırsızın yakalanmasını istiyorum. Bugün yine karakola gideceğim ek kamera görüntüleri ile ilgili gerekirse her akşam karakola gideceğim hakkımı helal etmiyorum ama ben hakkımı arayacağım" dedi.

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#Hırsızlık#Takip#Arnavutköy

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