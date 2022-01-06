Adım adım takip etti, cebinden böyle çaldı!

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Olay, 3 Ocak Pazartesi günü Arnavutköy'de meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte bir telefon dükkanına giren Zübeyde Çiçek, burada bir süre vakit geçirdikten sonra evine gitmek üzere yola koyuldu. Çiçek, yürürken arkasından yaklaşan bir kadın, yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çaldı. Zübeyde Çelik'in montunun cebinde bulunan ve 12 bin lira değerinde olan cep telefonunu alan yankesici kadın daha sonra soğukkanlı bir şekilde caddede yürüyerek kayıplara karıştı. Tüm bu anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.