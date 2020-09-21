Son dakika... Adım adım takip edip genç kıza korku dolu anlar yaşatmıştı! Yeni gelişme
İstanbul'da İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs, güven timleri tarafından fark edilerek gözaltına alınmıştı. Cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansımıştı. Polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılan şahıs, mevcutlu olarak ifadeye çağrıldı.
İstiklal Caddesi’nde önceki gün, genç bir kadını uzun süre takip ederek sözlü tacizde bulunan şahıs kameralara yansımıştı. Olayın ardında Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında yeni bir karar verildi. Savcılık polis merkezine şahsın gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatı verildi.
Savcılığın talimatın ardından polis ekipleri, genç kızı takip eden 28 yaşındaki Sezer T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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