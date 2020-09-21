Adım adım takibe kelepçe

İstanbul Taksim’de önceki gün 18.00 sıralarında, iddiaya göre Sezer T. (28) metroda seyahat eden Ö.K. (23) isimli genç kadının yanına oturdu. Taksim’de metrodan inen Ö.K., İstiklal Caddesi’nde yürüdüğü sırada, metroda da yanına oturan Sezer T.’nin kendisini takip ettiğini fark etti. Hızlanarak yürümesine rağmen takibin sürdüğünü gören genç kadın, İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden Sezer T.’den kurtulmaya çalıştı. Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra Sezer T. takibini sürdürdü.



SÖZLÜ TACİZ ETTİ



Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri de Sezer T.’yi takibe aldı. Sezer T. iyice yanına yaklaştığı Ö.K.’ye sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek Sezer T.’yi gözaltına aldı. Ö.K.’nin şikâyetçi olduğu Sezer T., kelepçelenerek ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği’ne götürüldü. Öte yandan, cadde boyu süren adım adım taciz takibi kameralara yansıdı.