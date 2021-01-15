Adım adım randevu

1) E-NABIZ’A GİRİŞ: Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki ‘COVID-19 aşı durumu’na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

2) ALO 182: Dileyenler 182’ye telefon ederek de öncelik durumlarını sorgulayabilecek.

3) RANDEVU ALMA: Öncelikli grupta yer alınması durumunda sistem kişiyi, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirecek. MHRS ile aile hekimi ve tüm hastanelerden randevu alınabilecek. İlgili seçimler yapıldıktan sonra ise kişi tarafından sistem üzerinden randevu onaylanacak. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

4) AŞI ODASI: Randevu tarihinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilerek, aşı odasında sağlık personeli tarafından aşılanılacak.

5) İKİNCİ DOZ RANDEVUSU: Kişi dilerse aşı uygulayan sağlık personeline aşının 2’nci dozu için randevu oluşturabilecek. Yine oluşturulan randevu ile ilgili bilgiler SMS ile telefona gönderilecek.