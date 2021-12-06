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Adım adım kâbus... Taciz anları görüntülendi

#İstanbul#Başakşehir#Taciz
Adım adım kâbus... Taciz anları görüntülendi

İstanbul Başakşehir’de metro çıkışı takip ettiği hamile kadını metrelerce takip edip yürüyen merdivende taciz eden kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi. İfadesinde taciz iddialarını kabul eden zanlı, “şeytana uydum” diyerek kendini savundu.

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Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Başakşehir metrosu Tümsan durağında saat 17.30'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre Emir Y.Y., metrodan çıkan hamile bir kadını metrelerce takip etti. Zanlı, metro çıkışındaki yürüyen merdivenlerde hamile kadınıtaciz etti. Kadın tepki gösterince panikleyen Emir Y.Y., olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.

Genç kadının durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine Başakşehir Asayiş Büro ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 30 kamera ve 40 saatlik incelemenin ardından Emir Y.Y. gözaltına alındı.

İfadesinde taciz iddialarını kabul eden zanlı, “şeytana uydum” diyerek kendini savundu. Emir Y.Y., çıkarıldğı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının evli olduğu ve eşinin de 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Yaşanan cinsel saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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#İstanbul#Başakşehir#Taciz

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