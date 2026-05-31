Adım adım dönüş çilesi

Haberin Devamı

Önceki günden itibaren birçok güzergâhta görülen yoğunluk dün artarak sürdü, yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu, araçlar adım adım ilerledi. Kimi noktalarda meydana gelen kazalar ve araç arızaları nedeniyle ulaşım daha da aksadı. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da yoğunluk vardı; otobüsler ve yolcularını karşılamaya gelenler otogara girmekte zorlandı. Firmalar, talebi karşılamak amacıyla ek seferler düzenledi.





ÇAMLICA GİŞELERİ

İstanbul Çamlıca Gişeleri’nde de trafik yoğunluğu yaşandı. Edirne istikametinde yoğunluk artarken, Ankara istikametinde ise yer yer trafik oluştuğu görüldü. İstanbul’a dönen yolcular nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinden itibaren otobüsler ve yolcularını karşılamak için özel araçlarıyla gelenler otogara girmekte zorlandı. Firmalar, bayram dönüşü yaşanan talep artışını karşılamak amacıyla ek seferler düzenledi.

Haberin Devamı

TEKİRDAĞ YOLU KİLİT

Bayram tatilini Trakya, Çanakkale ve Ege Bölgesi’nde geçirenler de İstanbul’a dönüşe geçti. Tekirdağ-İstanbul karayolunda araç yoğunluğu oluştu. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 79 ekip ve 444 personel ile karayollarında önlem aldı. Yoğunluk nedeniyle Tekirdağ’dan İstanbul’a gidecek ağır vasıtalara, yarın (pazartesi) saat 01.00’e kadar kısıtlama getirildi. Yakıt ve gıda taşıyanların dışındaki ağır vasıtaların, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi’ndeki araç parkına yönlendirildiği kaydedildi. Burada bekletilen ağır vasıtaların hareket etmesine yarın saat 01.00’den itibaren izin verilecek. Diğer yandan ekipler, karayolunun önemli noktalarında akışı sağlamak için çalışmalarını sürdürdü.

Haberin Devamı

TRAFİK SİNİRLERİ GERDİ

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Sürücüler, yavaş şekilde ilerlemek zorunda kalırken, zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Bölgede trafik zaman zaman hasarlı kazalar ve arıza yapan araçlar nedeniyle de aksadı. Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu’nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal akışında ilerledi. Karayolları ve otoyol jandarması ekipleri, güzergâh üzerinde tedbir ve denetimlerini sürdürdü. Bölgede trafik yoğunluğunun bugün de devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Sıkışan trafik sinirleri de gerdi. Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkisinde bir cip sürücüsü, tartıştığı otomobil sürücüsünü darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

‘KİLİT KAVŞAK’ TIKANDI

Türkiye’nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergâhında yer alan Ankara-Kırıkkale karayolunun Ankara istikametinde de araç trafiği arttı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken; trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Karayolunda hasarlı kazalar da meydana geldi.

Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi mevkisinde trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Gözden Kaçmasın Uzun yaşam hastalığı Haberi görüntüle

BAKAN MUSTAFA ÇİFTÇİ: HİÇBİR OCAĞA ACI DÜŞMESİN DİYE...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı’ndaki trafik denetimlerine ilişkin sanal medya hesabından bir video mesaj yayımladı ve şu sözleri paylaştı: “Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram; aile demektir, özlem demektir, memlekete dönüş, çocukların sevinci ve sevdiklerine kavuşma heyecanı demektir. Bütün bu duygular, bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Bu nedenle güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır. Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı; hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması, bir evde bekleyişin gözyaşına dönüşmemesi için tüm güvenlik güçlerimiz gece-gündüz görev başındadır. Devlet, vatandaşına tuzak kuran değil; onun canını, yolunu ve yuvasına kavuşma umudunu koruyan güçtür. Çünkü bizim önceliğimiz ceza değil tedbir, baskı değil güven, korku değil huzur içinde kavuşmadır.”

Haberin Devamı