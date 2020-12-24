Adım adım cinayet

ÇANAKKALE’de önceki gün 20.00 sıralarında çöp konteynerlerinden atık kâğıt toplayan 2 kadın, yeni doğmuş erkek bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göbek bağı hâlâ üzerinde olduğu belirtilen bebek, hastaneye kaldırıldı. Ancak bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından bebeğini ölüme terk eden annenin Ezgi Ç. (22) olduğunu tespit etti. Cinayet masası ekipleri, kasten öldürme şüphelisi olarak Ezgi Ç. ile evlilik dışı çocuğun babası olduğu belirtilen Mustafa P.’yi (21) gözaltına aldı. Ezgi Ç.'nin ifadesi doğrultusunda, annesi D.Ç. (44) ile baba A.Ç. (47) de evdeki suç delillerini yok etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

‘BEN HALLEDERİM’

Ezgi Ç.’nin polisteki ilk ifadesinde, olayı son ana kadar ailesinden gizlediği ve çocuğunu evde tuvalette dünyaya getirdiğini söylediği bildirildi. Ezgi Ç.’nin sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olduğu da ortaya çıktı. Mustafa P. ile 2 yıl önce ilişki yaşamaya başladığı belirtilen Ezgi Ç.’nin ifadesinde, hamile olduğunu anladıktan sonra erkek arkadaşının “Doktora gidelim” teklifini, “Ben hallederim” diyerek reddettiğini, hamilelik süresince hastaneye gitmediğini ve evlerinin tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bebeği tuvalet kâğıdına sarıp, poşete koyarak çöp konteynerine attığını anlattığı bildirildi. Ezgi Ç.’nin ayrıca bebeği ölü doğduğunu sanarak çöpe attığını öne sürdüğü ifade edildi. Ezgi Ç.’nin bebeği, evine 200 metre mesafedeki çöp konteynerine atmaya giderken görüntüleri de ortaya çıktı. Ezgi Ç.’nin anne ve babası savcılık tarafından serbest bırakılırken, çıkarıldıkları mahkemede Mustafa P. adli kontrolle serbest kaldı, Ezgi Ç. tutuklandı.