Adım adım Büyük Zafere

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ZAFER Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar’da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocatepe’de Büyük Taarruz Bisiklet Turu’nda yer alacak sporcularla görüştü.

HAREKÂT HARİTA ÜZERİNDEN ANLATILDI

Kurtulmuş, Kocatepe’den, 9 Eylül’de düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünün kutlanacağı İzmir’e kadar pedal çevirecek sporculara yanlarında götürmeleri için Türk bayrağı teslim etti.

Daha sonra Kurtulmuş, üzerinde “TBMM Başkanı” yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’na bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Türk bayrağı göndere çekildi, askerler tarafından saygı atışı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar İkmal

ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı’nın konuşmasının ardından da bir subay tarafından harekât harita üzerinden anlatıldı.

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‘KAHRAMANLARIMIZI RAHMETLE YAD EDİYORUM’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz’un 102’nci yıldönümünde Milli Mücadele Kahramanlarını andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihi ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

TSK: EMSALSİZ BİR SAVAŞ

TSK, Milli Savunma Bakanlığı’nca, Büyük Taarruz’un 102. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı. TSK’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 953 yıl önce Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını açan Türk milletinin, 102 yıl önce de Anadolu’yu işgale kalkışanlara karşı taarruza geçtiği hatırlatıldı.

Paylaşımda, “Büyük Taarruz’un yıldönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadesi kullanıldı.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Videoda, Kurtuluş Savaşı’na ilişkin görüntülerin eşliğinde şu ifadelere yer verildi:

“Türk Kurtuluş Savaşı, Türk milleti ve onun kahraman ordusunun, ‘Ya İstiklal ya ölüm’ parolasıyla maddi ve manevi tüm varlığıyla yapmış olduğu emsalsiz bir savaştır. 1921’de Sakarya Meydan Muharebesiyle Türk ordusu, Yunan ordusuna karşı büyük bir başarı kazandı. Vatanın kurtarılması için Anadolu’daki Yunan kuvvetlerinin kesin imhası gerekiyordu. Bunun için Türk ordusunun savunma düzeninden süratle taarruz durumuna getirilmesi maksadıyla, 1922 Ağustos ayına kadar hazırlıklar tamamlandı.

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KOCATEPE’YE ÇIKTILAR

26 Ağustos 1922 saat 03.30’da Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, muharebe idari yeri ve aynı zamanda ordu gözetleme yeri olan Kocatepe’ye çıktılar. 26 Ağustos saat 05.30’da, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Türk ordusu, 200 topla 15 dakikalık bir tanzim atışına müteakip, 1.5 saat düşman mevzilerine yoğun bir topçu ateşiyle Türk Kurtuluş Savaşı’nın kaderini belirleyecek olan Büyük Taarruz’u başlattı.

TAM BİR BASKIN OLDU

Yapılan isabetli atışlar, en şiddetli olarak Kalecik Sivrisi, Tınaztepe, Belentepe hattında toplanmıştı. Düşman, neye uğradığını şaşırmıştı. Tam bir baskın sağlandı. Bu zaman esnasında piyadeler, düşman mevzilerine yaklaştı ve Türk ordusu bütün cephede hücuma kalktı. Düşman tahkimatı üzerinde açılan geçit ve gediklerden istifadeyle Türk birlikleri, Yunan ordusunun savunma hattını ve düzenini kırmayı başardı. Bu suretle, muharebenin ilk günü, Yunanların en güçlü mevzileri ele geçirildi.”

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ZAFER MÜZESİ AÇILDI

RESTORASYON çalışmaları tamamlanan Milli Mücadele’nin tanığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Batı Cephesi Karargâhı olarak kullandığı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin planlandığı Zafer Müzesi dün Afyonkarahisar’da törenle açıldı.

Açılış TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri, misafir komutanlar ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Numan Kurtulmuş, “Tarihimizin her sayfasını iftiharla taşıyoruz” diyerek şöyle devam etti:

“Tarihimizin her döneminden bir takım ilhamlar alarak esas işimiz olan bu ülkeyi geleceğe doğru daha güçlü bir şekilde taşımak için mücadele ediyoruz. Bu anlamda Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi birbirinin devamı olan bir bütün parçaları olan tarih sayfalarıdır. Selçuklu başka bir şey, Osmanlı başka bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise başka bir devlet değildir. İnşallah kurulmuş son Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kıyamete kadar bu topraklarda payidar kalacak, bağımsız bir ülke olarak ileriye gidecektir” dedi.

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Konuşmaların ardından dualarla birlikte müzenin açılış kurdelesi kesildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Müzesi’nin açıışına katıldı, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği’ni ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı.

TÜRK YILDIZLARI 30 AĞUSTOS'TA ANKARA’DA

TÜRK Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Ankara semalarında boy gösterecek. Ankara Valiliği de “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Ankara etkinlikleri kapsamında aşağıdaki programa göre Türk Yıldızları prova ve gösteri uçuşları düzenleyecektir. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde yapılacak planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için 'Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları Programı' kamuoyunun bilgisine sunulur” diye açıklama yaptı.

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TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİNE 30 AĞUSTOS AYARLARI

İSTANBUL ve Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz olacak.

- İBB’den yapılan açıklamada, 30 Ağustos’ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı belirtildi. Açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı kaydedildi.

- Ankara’da da EGO Genel Müdürlüğü’ne ait tüm toplu taşıma araçları (otobüs, metro, ANKARAY, teleferik) bu özel günde ücretsiz olacak.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yüzde 50 indirimli hizmet verecek. 30 Ağustos Cuma günü ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nda seferler yüzde 50 indirimli yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi -TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.