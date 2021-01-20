Adilcevaz’da karla mücadele

Adilcevaz'da kar kalınlığı 25 santimetreyi bulurken, ilçede, karla mücadele seferberliği başlatıldı. İlçe merkezi başta olmak üzere ilçedeki bütün cadde ve sokaklardaki yolları açan ekipler, topladıkları karları kamyonlara yükleyerek ilçe dışına çıkarıyor. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "İki gündür memleketimizde kar yağışı etkili oldu. Ekiplerimiz dün akşamdan itibaren kardan kapanan tüm ana arterleri açtı, bugünde ara yolları açmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Bu kapsamda ilçemizin her tarafında kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Tüm hemşehrilerimizden ricam çok mecbur kalmadıkça araçlarıyla dışarı çıkmasınlar. Kar yağışı devam ettiği sürece halkımızın mağdur olmaması için yol temizleme çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.