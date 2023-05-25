Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti

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Saçan’ın vefat haberi dün twitter hesabından duyuruldu. Adil Serdar Saçan, 1998 yılında İstanbul Organize Suçlar Şubesi’ni kurdu ve beş yıl boyunca bu birimin müdürlüğünü yaptı. 23 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ocak 2010 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Örümcek Ağı operasyonunda iş adamı Erol Kohen’den rüşvet aldığı ve üniversite öğrencilerine işkence yaptığı iddiasıyla meslekten ihraç edildi. 5 Ağustos 2013’te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Saçan, 1 Temmuz 2019’da da Ergenekon davasından beraat etti.