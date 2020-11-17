Adil Öksüz'ün kayın validesine hapis cezası!

Sakarya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanan Hatice Yıldırım bulunmadı. Cumhuriyet Savcısı, Adil Öksüzün kayınvalidesi Hatice Yıldırım’ın ’Silahlı Terör Örgütü Üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, ’Anayasayı İhlal’ suçundan ise beraatini istedi. Yıldırımın avukatları ise iddiaların doğru olmadığı, Hatice Yıldırımın herhangi bir üyeliğinin olmadığını ve Adil Öksüzün saklanması ya da kaçırılmasıyla ilgili bir ilişkisinin olmadığını belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Hatice Yıldırımı Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Anayasayı İhlal suçlamasıyla ilgili ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

31 Ağustos 2016 günü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hatice Öztürk, 25 Kasım 2016da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.