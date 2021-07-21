Adil Öksüz’ün Akıncı görüntüleri

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 12 Temmuz’da gerekçeli kararı tamamlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasının delilleri arasında Öksüz’ün görüntüleri de yer aldı. Gerekçeli kararda yer verilen ‘görüntü döküm belgesi’ne göre; Adil Öksüz, 15 Temmuz gecesi, 143. Filo Komutanlığı’nın güvenlik kameralarınca kaydedildi. ‘Görüntü döküm belgesinde’ şu tespitler yer aldı: “Öğretmen Gazinosu kapısının önünde büyük bir kalabalığın toplandığı, sivil kıyafetli olarak sanık Öksüz’ün, elinde el çantası ve bir valizle kapı önündekilerle konuştuğu, sanık Nurettin Oruç’un elinde el çantasının bulunduğu, kapı önündeki kalabalık askeri grubun sivil imamları Öğretmen Gazinosu’ndan uğurladıkları, onların peşinden bir anda Öğretmen Gazinosu’nun boşaldığı anlaşılmaktadır.”

AKIN ÖZTÜRK DE KAMERADA

Akıncı’daki güvenlik kameralarına, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski orgeneral Akın Öztürk de yansıdı. Görüntüye göre, Öztürk, saat 11.12’de, koruması ve emir astsubayı ile Öğretmen Gazinosu’nun yanındaki odaya geçti. Bir süre sonra odadan çıkan Öztürk, eski tuğgeneral Kubilay Selçuk ve eski tuğamiral Hakan Evrim’in de arasında bulunduğu darbe sanıklarıyla konuştuktan sonra filodan ayrıldı. Darbe girişimini Akıncı Üssü’nde yöneten Öksüz, 15 Temmuz’dan sonra kayıplara karışmıştı.

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