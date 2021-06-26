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Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 26.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Adil Öksüz’ü saklayan 4 FETÖ’cüye hapis

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Adil Öksüz’ü saklayan 4 FETÖ’cüye hapis

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde “Türk Silahlı Kuvvetleri imamı” olduğu ve 15 Temmuz darbe teşebbüs gecesinde darbeyi Akıncı Hava Üssü’nden yönlendirdiği iddiasıyla aranan firari Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla 1’i firari, 4’ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada dün karar çıktı.

Mahkeme, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak”tan Rüştü Karakaya’ya 22 yıl 6 ay, Zafer Çay’a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan Alper Karabulut ve Ali Sami Yıldırım 12 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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