Adil Öksüz’ü kaçırmıştı... BMW’li firariye 18 yıl hapis

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Dava dosyasına göre Cihat Yıldız, Adil Öksüz ile yakın irtibat halindeydi. İtirafçı örgüt üyelerinin ifadelerine göre Öksüz ile Yıldız’ın yolları Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda çok eski zamanlarda kesişmişti. Gizli tanık ifadelerine göre de Yıldız, darbe girişiminden sonra Öksüz’ü Üsküdar’da saklandığı evden aldı, valizini taşıyıp arabaya koydu. Öksüz arka koltuğa, o da ön koltuğa oturdu. Adil Öksüz’ü ortadan kaybolmadan önce en yakından gören son isimlerden birisiydi. Örgütte aktif isimlerdendi. Bir dönem Bursa’daki Işıklar Askeri Lisesi’nden sorumlu olan Yıldız, daha sonra Hava Kuvvetleri’ndeki örgüt üyelerinin sorumluluğunu üstlendi. Öksüz ile bu süreçte başlayan irtibatı da Adil Öksüz darbe girişimden sonra ortadan kaybolana kadar devam etti.

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TRAFİKTE YAKALANDI

Hakkındaki iddianameye göre FETÖ içerisinde “Oğuz” ve “Bahadır” kod adlarını kullanan Yıldız darbe teşebbüsünün ardından kayıplara karıştı. 8 yıllık firarının ardından da geçen yılın ağustos ayında Beylikdüzü’nde bir polis kontrolü sırasında durdurulmak istenilen BMW marka araçtan inerek kaçtı. Daha sonra yakalandı. Hakkında ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçlamasıyla dava açıldı.



ŞİFRELERİ VERMEDİ

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada Yıldız, “Adil Öksüz’ü 2010-2011 yıllarında tefsir sohbetinden tanıyorum. Bunun dışında bağım ve iletişimim olmadı” diyerek suçlamayı kabul etmedi. İtirafçı ve gizli tanık ifadelerini reddetti. Ancak ByLock ve suçlamalara dayanak olan diğer bazı detayları açıklayamadı. Üzerinden çıkan iki telefonun şifrelerini ve saklandığı evin adresini vermeyi de kabul etmedi. Mahkeme Yıldız’a ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.