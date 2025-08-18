Adil Karaismailoğlu: Biz o gündemlere gelmeyiz

Haberin Devamı

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB'ye kayyım iddiaları ile ilgili olarak, “Rüyalarında gördüğü bir saçmalıkla itham etmeye çalışıyor. Halbuki öyle bir şey olması mümkün değil, çünkü ben bir milletvekiliyim ve komisyon başkanıyım. Gündemlerine bizi katmaya çalışıyorlar. Biz o gündemlere gelmeyiz. Bizim yerimiz belli, bizim yaptığımız işler de belli. İnşallah memleketimizin gelişmesi, büyümesi için elimizden ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Karaismailoğlu, “Rüyalarında gördüğü bir saçmalıkla itham etmeye çalışıyor. Halbuki öyle bir şey olması mümkün değil, çünkü ben bir milletvekiliyim ve komisyon başkanıyım. O yüzden Allah akıl fikir versin, ne diyeyim? Kafayı yemişler herhalde, çünkü gündemleri zaten belli. O gündemlerine bizi katmaya çalışıyorlar. Biz o gündemlere gelmeyiz. Bizim yerimiz belli, bizim yaptığımız işler de belli. İnşallah memleketimizin gelişmesi, büyümesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu konuşmasının devamında, “Onlar kendi bu kötü gündemleriyle, maalesef yüzlerine bulaşmış olan kötülüklerini temizlemek için uğraşsınlar ama bunları başkasına bulaştıramazlar. Yaptıkları belli. Yani rüşveti alan belli, veren belli, gören belli hala da kıvranmalarına gerek yok. Çünkü bunların hesabını mutlaka vereceklerdir. Devletimizin, milletimizin emaneti olan bütçeleri teslim ederek bu bütçeleri kendi şahsi menfaatleri, kendi şahsi çıkarları için kullandıkları tespit edilmiştir ve bunlar tutanak haline getirilmiştir ve bunlar mahkemeler tarafından yargılanmaktadır. Mecbur yargılanacaksınız. Türkiye'nin kanunları bunu gerektiriyor" dedi.

Karaismailoğlu, “Siz işinize gücünüze baksaydınız, bu pisliklere bulaşmasaydınız keşke. O yüzden bu gönderdikleri gündem değiştirme çabaları bizi enterese etmiyor. Biz işimize bakıyoruz. Hakikaten yoğun bir gündemimiz var. Hakikaten Türkiye'de çok güzel işler oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu 24 yıllık yapılan hizmetlerin daha fazlasını yapmanın telaşı içerisindeyiz. İnşallah onlarla birlikte ülkemizin gündemleriyle hep beraber olmaya çalışacağız. Onlar kendi gündemlerinde boğulmaya mahküm olmak istiyorlar. Devam etsinler" diyerek sözlerini yanıtladı.