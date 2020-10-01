Adil Gür kimdir nereli kaç yaşında?

Adil Gür, 1965 yılında Malatya’da dünyaya geldi. İlk-orta ve lise öğrenimini Malatya’da, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Araştırma sektörüne 1983 yılında anketör olarak giren ve 1995 yılına kadar çeşitli araştırma şirketlerinde yöneticilik yapmış olan Adil Gür, 1995 yılında ise A&G Araştırma Şirketi’ni kurdu. 1995-2015 yılları arasında seçim tahminleri ile adını duyuran Gür, halen birçok siyasi ve sosyal içerikli araştırma yürütmektedir.

Bir süredir Türkiye’nin çeşitli belediyeleri ile birlikte Dünya Bankası ve Avrupa Birliği kaynaklı “Vatandaş Karnesi – Başkan Dinliyor” adlı projeyi yürütmekte, vatandaş memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yapmaktadır.

Adil Gür, 1999 yılında Naile Gür ile evlendi. 1’i kız, 1’i erkek 2 çocuk babasıdır.