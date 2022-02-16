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Konuşmasında aynı partiler olarak 28 Şubat’ta buluşup “demokrasiyi inşa edeceklerini” söyleyen Kılıçdaroğlu, özetle şunları ifade etti:

NİYE BİR ARAYA GELDİK

“Asla yan yana gelmez diyorlardı. Bizi yan yana getiren neydi? Ayrı partileriz, programlarımız ayrı. Çünkü Türkiye’nin bir felakete sürüklendiğini, yaşanmaz bir ülkenin ortaya çıktığını 6 partinin genel başkanı da görüyor. Türkiye’yi dilenci konumuna getirdiler, onurunu zedelediler, biz Kurtuluş Savaşı’nı verirken bile dilenmedik. 6 partinin genel başkanı bu tabloyu düzeltmeye kararlı. Bizi bir araya getiren vatan sevgisi.

İNSANCA HAKÇA DÜZEN

28 Şubat 13.30’da 6 lider buluşacağız. Demokrasiyi inşa edeceğiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemle. Adaleti getireceğiz. Ekonomiyi ayağa kaldıracağız. Bir adil düzeni getireceğiz, ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzeni getireceğiz.

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FERİŞTAHINIZ GELSE

Zamlar yağmur gibi yağıyor. Ben ‘Bu zamlar geri alınıncaya kadar faturamı ödemeyeceğim’ dedim. Tamamını indireceksin kardeşim. MHP Lideri Devlet Bahçeli de ‘Kılıçdaroğlu’na kandil gönderin’ demiş. İl başkanları çok güzel kandiller gönderdiler, zamları en çok savunan Bahçeli’nin gönderdiği kandiller olarak partinin müzesine koyacağım.”

KEMER BELEDİYE BAŞKANI’NA ROZET

Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, DSP’den CHP’ye geçen Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu ve meclis üyeleri ile fotoğraf çektirdi. Öte yandan CHP’li bir heyet, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığındaki Türkiye Belediyeler Birliği ile ilgili şikâyetlerini TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a iletti. (Rıza ÖZEL / ANKARA)



CHP grup toplantısını eylemlerini sürdüren Yemek Sepeti çalışanları da izledi.