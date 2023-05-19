Adıgüzel’in yerine Çelik getirildi

Haberin Devamı

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Çelik, üniversite yıllarından itibaren pazar, piyasa ve kamuoyu araştırmaları yapan kuruluşlarda ve araştırma merkezlerinde çalıştı. Akademik ilgi alanları seçim coğrafyası, sosyal-siyasal araştırmalar, seçmen davranışı, siyasal iletişim, seçim hukuku olan Çelik, bu konularda çok sayıda makale ve araştırma raporu yazdı ayrıca üniversitelerde siyaset bilimi, siyaset psikolojisi ve siyasal davranış alanında dersler verdi. Çelik son olarak PM üyesi olarak “Doğu ve Güneydoğu/Doğu Masası Koordinatörü” ve “Saha Çözüm Masası Koordinatörü” görevlerini yürütüyordu.