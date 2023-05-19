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Adıgüzel’in yerine Çelik getirildi

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#Onursal Adıgüzel#Devrim Barış Çelik#CHP
Adıgüzel’in yerine Çelik getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 07:00

CHP’de seçim gecesi yaşanan “veri krizi” nedeniyle koltuğundan olan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi. Gençlik kollarından gelen Parti Meclisi üyesi Çelik, son seçimde İzmir’den aday gösterilmiş ancak seçilememişti.

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Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Çelik, üniversite yıllarından itibaren pazar, piyasa ve kamuoyu araştırmaları yapan kuruluşlarda ve araştırma merkezlerinde çalıştı. Akademik ilgi alanları seçim coğrafyası, sosyal-siyasal araştırmalar, seçmen davranışı, siyasal iletişim, seçim hukuku olan Çelik, bu konularda çok sayıda makale ve araştırma raporu yazdı ayrıca üniversitelerde siyaset bilimi, siyaset psikolojisi ve siyasal davranış alanında dersler verdi. Çelik son olarak PM üyesi olarak “Doğu ve Güneydoğu/Doğu Masası Koordinatörü” ve “Saha Çözüm Masası Koordinatörü” görevlerini yürütüyordu.

 

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#Onursal Adıgüzel#Devrim Barış Çelik#CHP

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