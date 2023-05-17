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Adıgüzel’i koltuğundan eden süreç

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Onursal Adıgüzel
Adıgüzel’i koltuğundan eden süreç
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 07:00

HÜRRİYET’in edindiği bilgiye göre, üzerinde uzun süredir çalışılan sistem başlangıçta sorunsuz işledi.

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Bu süre içinde de 100 binin üzerinde sandığın ıslak imzalı tutanak bilgileri sisteme girildi. CHP’nin sandık görevlilerinden gelen bu ilk verilerde de o sırada ekranlara yansıyan Anadolu Ajansı’nın verilerinin aksine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaklaşık 5 puan önde olması moralleri yükseltti. Partiden ilk, ‘öndeyiz’ açıklamaları da bu ilk verilerin moraliyle yapıldı.

SİSTEM YAVAŞLADI SİNİRLER GERİLDİ

Başta sağlıklı bir şekilde süratle işleyen sistem bir süre sonra yavaşlamaya başladı. 103 bininci sandık verilerinin sisteme girilmesinin ardından ortaya çıkan yavaşlamaya, Kılıçdaroğlu ve CHP’nin önde olduğu sandık sonuçlarına yapılan itirazların yol açtığı belirtildi.

ZARAR VERMEMEK ADINA

Hem sandık başındaki görevlilerden hem örgütlerden gelen bilgilerle sistem verileri arasındaki farklılık parti içinde de tepkilere yol açarken, Kılıçdaroğlu’nun da öfkesini çekti. Önceki gün ikinci tur stratejisini oluşturmak için özel gündemle toplanan MYK’da noktayı Kılıçdaroğlu, Adıgüzel’in istifasını isteyerek koydu. Adıgüzel ise istifasını duyurduğu sosyal medya paylaşımında, “Sistemlerimizin çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına görevimden ayrılıyorum” dedi.

 

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