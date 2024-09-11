Adı konmamış pandemi: Akciğer kanseri

Haberin Devamı

Muş’ta bu yıl 11’incisi düzenlenen ve 10 ülkeden toplam 350 gönüllünün katılımıyla gerçekleşen ‘Onkoloji Günleri’nde çarpıcı veriler paylaşıldı. Fulya Soybaş’ın sunuculuğunu yaptığı Onkoloji Günleri’nde konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Arslan, “Akciğer kanseri adı konmamış bir pandemi” diyerek son yıllarda yaşanan artışa şöyle dikkat çekti:

ZİRVEYE OYNUYORUZ

“Dünyada her yıl 9.7 milyon insan çeşitli kanserler nedeniyle hayatını kaybediyor. Ancak ölümlerin 1 milyon 800 bini akciğer kanseri nedeniyle oluyor. Bizde ise 129 bin insan her yıl kanserden hayatını kaybederken 38 bin insan akciğer kanserine bağlı ölüyor. Yani dünyada akciğer kanserinden ölüm oranı 5’te 1 iken, Türkiye’de 3.5’ta 1 oranında. Maalesef bu oranların yüksekliği sigara kullanma oranlarının yüksekliği ile de denk. OECD ülkelerinde sigara kullanma oranı yüzde 16.5, bizde ise yüzde 28. En kötüsü de kadınlarda da artmış. Akciğer kanseri bir paradoks. Hâlâ en yaygın ölüm nedeni olmasına rağmen kansere yönelik plan ve politikalar ihmal edilmekte. Başta yüksek sigara içme oranları olmak üzere hava kirliliği gibi risk faktörleri ile ilişkilendirilmektedir.”

Haberin Devamı

SORUMLUSU SİGARA

- Hiç tütün kullanmamış birisine göre 40 yıl günde 1 paket sigara içen birinin akciğer kanserine yakalanma riski 20 kat artıyor.

- Sigarayı bıraktıktan 15 yıl sonra bu oran 2 kat azalıyor.

- Akciğer kanseri hastalarının yüzde 90’ında tütün kullanımı öyküsü var.

- Akciğer kanseri erkeklerde ve genel nüfusta tüm dünyada görülme sıklığı ve ölüme yol açma sıklığı açısından birinci sırada.

- Kadınlarda ise görülme sıklığı ve ölüme yol açma açısından ikinci sırada.

- DSÖ GLOBOCAN 2022 verilerine göre dünyada 19.9 milyon insan kanser tanısı alırken bunun 2.48 milyonu akciğer kanseri.

Haberin Devamı

- Aynı yıl 1.8 milyon insan akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

- Türkiye’de yine DSÖ GLOBOCAN verilerine göre 2022 yılında 240 bin insan kanser tanısı alırken 41 bin insan akciğer kanseri tanısı aldı.

- Aynı yıl Türkiye’de 38 bin insan akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.