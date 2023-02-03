Adı bilim merkezinde yaşayacak

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Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’nin en güçlü sermayesi, genç insan kaynağı” dedi. Varank, merkeze TÜBİTAK eliyle yaklaşık 4 milyon lira destek sağladıklarını, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin de 6 milyon lira bütçe ayırdığını belirtti. Hayalleriyle, gayretiyle, mücadelesiyle Türkiye’yi insansız hava araçları teknolojisinde öncü ülke haline getiren Özdemir Bayraktar’ın, ülkesi için kurduğu hayallerin, bu güzel bilim merkezinde gerçeğe dönüşmeye devam edeceğini ifade eden Bakan Varank, geleceğin bilim insanlarının yetişeceği bilim merkezinin tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olmasını diledi.